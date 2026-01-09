Esonero Allegri la pazienza è già finita | annuncio nella notte

Nella notte è stato annunciato l’esonero di Max Allegri dalla guida della Juventus, segnando una svolta per il club. Dopo il pareggio contro il Genoa, la squadra ha perso terreno in classifica, mentre i tifosi esprimono delusione e frustrazione. La decisione riflette la crescente insoddisfazione per i risultati e la volontà di cambiare rotta in vista delle prossime sfide.

Risveglio amaro per Max Allegri dopo il pari interno contro il Genoa: il Milan perde punti dall’Inter capolista ed esplode la rabbia dei tifosi. Il Milan ci ricasca. I rossoneri non vanno oltre il pari (1-1) contro il Genoa nel match valido per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A, perdendo altri punti contro una squadra di bassa classifica. E ora, proprio nella graduatoria generale, le lunghezze di distacco dall’Inter capolista salgono a 3. Non basta il settimo centro di Leao in campionato, anzi nel finale l’undici di De Rossi fallisce il calcio di rigore decisivo con Stanciu. Leao (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Allegri, la pazienza è già finita: annuncio nella notte Leggi anche: Gimenez, la pazienza è finita: le soluzioni di Allegri per un Milan senza Santiago Leggi anche: Allegri out, è bufera dopo Napoli-Milan: pazienza finita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Allegri da esonero. Un errore richiamarlo, tanta ruggine poche idee. Addio allo scudetto. Peggio di Sarri e Pirlo. Tifosi in subbuglio. Ansia per l’inchiesta sulle plusvalenze - Continuo sempre più a pensare che la battuta di Allegri “sono stato due anni senza vedere una partita”, sia un’amara verità. m.tuttomercatoweb.com Allegri da esonero... il noto streamer la spara grossa! - facebook.com facebook

