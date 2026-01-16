L’incidente avvenuto a Crans Montana coinvolge l’inviata del Tg2 Silvia Squizzato, che ha incontrato resistenze da parte delle forze di polizia locali durante un’intervista al sindaco. La protesta di Unirai e delle Giornaliste italiane denuncia un episodio di intimidazione, sottolineando l’importanza di garantire il diritto di informazione e il rispetto delle figure giornalistiche in contesti pubblici.

“Intimidazioni inaccettabili a Crans Montana”. Il sindacato Unirai-Figec, in una nota, “esprime sconcerto per quanto accaduto all’inviata del Tg2 Silvia Squizzato, che ha cercato di intervistare il sindaco di Crans Montana, senza riuscirci a causa del muro opposto dalle forze di polizia locali”. Silvia Squizzato e l’intimidazione: a vostro rischio e pericolo. “Come si vede nel servizio – si aggiunge – alcuni funzionari del Comune hanno ‘consigliato’ di non intervistare il sindaco, qualora lo avesse incontrato per strada, ripetendo: “Se vi avvicinate a lui, sarà a vostro rischio e pericolo”. Parole che suonano come minacce al libero esercizio della professione e alla libertà di stampa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Metodi svizzeri: inviata del Tg2 intimidita a Crans Montana (video). La protesta di Unirai e Giornaliste italiane

Leggi anche: “Non ci sono più i documenti”, la confessione di Jacques Moretti ai pm svizzeri sui lavori del Costellation a Crans-Montana

Leggi anche: Crans-Montana, la confessione di Jacques Moretti ai magistrati svizzeri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'anomalo trasloco dal locale di Moretti. Il Papa riceve i familiari. Italia: Ue sia parte civile - Unirai-Figec: “A Cras Montana intimidazioni inaccettabili a collega del Tg2”; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti.

#ANSA Un aiuto d'urgenza di 10 mila franchi svizzeri ( 10.700-10.750 euro ) sarà dato alle famiglie coinvolte nella tragedia del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Lo ha deciso oggi il governo del Cantone del Vallese. Ne potranno beneficiare i familiari - facebook.com facebook

#175AnniCensimento #165AnniUST Sapevate che 1/4 della popolazione mondiale vive in Paesi senza un censimento recente In Svizzera, in Europa e altrove, i metodi moderni garantiscono dati etici e comparabili, al servizio del bene comune. you x.com