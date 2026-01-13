Esclusi dai tedofori di Milano-Cortina | hanno preferito l’Uomo Gatto non c’è rispetto per noi campioni | la protesta di Fauner e degli ori olimpici

Fauner e gli altri campioni olimpici, esclusi come tedofori per Milano-Cortina, esprimono delusione e disappunto. Ritengono che questa scelta rifletta una mancanza di rispetto nei confronti dei loro risultati e del loro impegno sportivo. La loro protesta evidenzia come alcuni atleti vedano questa decisione come un’ingiustizia, sottolineando l’importanza del riconoscimento per chi ha rappresentato il paese con successo.

“Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna’”. A Giorgio D’Urbano (ex preparatore di Alberto Tomba), Kristian Ghedina e tanti altri, si aggiunge anche Silvio Fauner, leggenda dello sci di fondo italiano e oro nella staffetta 4×10 chilometri a Lillehammer 1994. Il tema è quello raccontato da ilfattoquotidiano.it già a dicembre 2025, quando è partito il lungo viaggio italiano della fiamma olimpica tra le città italiane: tantissimi ex campioni – soprattutto delle discipline invernali – sono stati snobbati nella scelta dei tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Esclusi dai tedofori di Milano-Cortina: hanno preferito l’Uomo Gatto, non c’è rispetto per noi campioni”: la protesta di Fauner e degli ori olimpici Leggi anche: L’ex oro olimpico Silvio Fauner rabbioso prima di Milano Cortina: “Ci hanno preferito l’Uomo Gatto” Leggi anche: Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c’è persino l’Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c'è persino l'Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici; Giochi, la torcia olimpica arriva a Padova: anche la Rettrice Mapelli tra i tedofori; Tedofori Milano Cortina 2026, i TikToker preferiti ai Campioni Olimpici; La Fiamma olimpica è arrivata nel Ferrarese: entusiasmo per la prima tappa. Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c’è persino l’Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici - La scelta dei tedofori per Milano Cortina 2026 ha scatenato non poche polemiche tra i vari atleti medagliati e no esclusi dall'iniziativa ... fanpage.it

Milano-Cortina dimentica i miti azzurri: che figuraccia, quante assenze tra i tedofori - Il comitato e il Coni si rimbalzano le responsabilità, ma in lista mancano troppi olimpionici: da Albarello a De Zolt e Vanzetta, da Paruzzi a Giorgio Di Centa e Piller Cottrer ... msn.com

Milano-Cortina, la Lega: “Un errore escludere i miti dello sport dai tedofori”. - Cortina, la Lega: “Un errore escludere i miti dello sport dai tedofori”. agenziagiornalisticaopinione.it

Tra i 10.001 tedofori di Milano-Cortina c’è anche l’Uomo Gatto. Esclusi, invece, diversi campioni olimpici. Ed è subito polemica. Dietro le scelte, una strategia precisa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.