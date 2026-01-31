Verissimo Valeria Graci felice col nuovo amore | La vita torna a sorprenderti E parla dell’ex

Valeria Graci si mostra felice con il nuovo amore, lasciando intendere che la vita la sta sorprendendo di nuovo. In un’intervista, l’attrice e comica racconta il suo stato d’animo e parla anche dell’ex, senza nascondere i sentimenti. Intanto, si gode il momento di serenità e di riscoperta personale, mentre sul palco continua a far ridere il pubblico con la sua verve irriverente e il suo stile inconfondibile.

Irriverente, divertente e con quella cifra inconfondibile che non stanca mai quando sale su un palco. Valeria Graci torna a Verissimo per raccontarsi senza filtri in un'intervista che va oltre il personaggio che abbiamo imparato ad amare tra Zelig e televisione. Questa volta, però, i riflettori si spostano sulla sua vita di oggi: quella di una donna che, dopo un periodo difficile e una relazione che l'ha fatta soffrire, ha ritrovato la complicità e un amore nuovo. Un sentimento arrivato quando ormai non se lo aspettava più, capace di rimettere tutto in prospettiva.

