Morto Stephen Hibbert fece lo storpio in Pulp Fiction | la maledizione degli attori di Tarantino

È scomparso a 68 anni l’attore Stephen Hibbert, conosciuto principalmente per aver interpretato lo “storpio” nel film di Quentin Tarantino. La sua carriera include numerosi ruoli in produzioni cinematografiche e televisive, che lo hanno reso riconoscibile nel mondo dello spettacolo. Hibbert è ricordato anche per le apparizioni in altre pellicole e serie televisive. La sua scomparsa è stata annunciata dalle fonti ufficiali.

Tra protagonisti e comparse decedute nove persone dei cult del regista. Che oggi è ancora fermo È morto all'età di 68 anni l'attore Stephen Hibbert, noto per il ruolo dello "storpio" nel film "Pulp Fiction" (1994) di Quentin Tarantino e per le partecipazioni a due pellicole della serie di "Austin Powers": "Austin Powers – Il controspione" (1997) e "Austin Powers – La spia che ci provava" (1999). La famiglia ha reso noto che Hibbert è deceduto lunedì scorso a Denver, nello stato del Colorado, a causa di un infarto. "Il nostro padre, Stephen Hibbert, ci ha lasciati improvvisamente questa settimana", si legge in una nota della famiglia riportata dal sito TMZ.