Durante la sua visita a Milano per la Fashion Week, l’attrice ha fatto una breve apparizione nello studio di Fabio Fazio, dove ha parlato di sé e di un’ipotetica aliena. Ha dichiarato di non aver mai visto alieni, ma ha aggiunto che le sue figlie la considerano un’aliena. In passato, ha anche espresso che il non amare se stessi può portare a esercitare violenza sulla propria persona.

L’attrice è nata a Roswell, la cittadina del New Mexico diventata quindi sinonimo di avvistamenti extraterrestri da quando, nel 1947, precipitò un oggetto non identificato su un ranch. La domanda di Fazio era inevitabile: «Crede agli alieni? Li ha visti?», ma la sua replica è stata piuttosto elusiva: «Non li ho mai visti. Ma le mie figlie dicono l’aliena sono io». Il discorso si è poi fatto più serio parlando di The Substance, che le è valso il primo Golden Globe della carriera. Il film segue una star di Hollywood in declino, Elisabeth Sparkle, determinata a sottoporsi a un trattamento tramite un siero illegale che promette di creare una versione migliore e ringiovanita di sé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Demi Moore: «Quando non ci amiamo a sufficienza possiamo esercitare violenza su noi stessi. Gli alieni? Non li ho mai visti. Ma le mie figlie dicono che l’aliena sono io»

Obama: “Gli alieni sono reali, ma non li ho mai visti e non sono nell’Area 51”Barack Obama rompe il silenzio sugli alieni e sulle teorie legate all’Area 51, ma lo fa con una risposta che lascia spazio a interpretazioni.

Obama: “Gli alieni? Sono reali, ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell’Area 51”L'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha dichiarato di credere nella possibilità di vita extraterrestre, ammettendo che forme di vita al di...

Una selezione di notizie su Demi Moore.

Temi più discussi: Demi Moore si racconta a Che Tempo Che Fa: L'invecchiamento non mi spaventa; Che Tempo Che Fa | Intervista Demi Moore | Video; La polemica su Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, accusata di essere mantenuta dai genitori; Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di peso.

Invecchiare non mi spaventa, quando non ci amiamo abbastanza ci trasformiamo davvero in mostri: così Demi Moore a Che tempo che faL'attrice 63enne ospite di Fabio Fazio parla del suo ultimo film e dell'accettazione di sé: La violenza su noi stessi ci trasforma ... ilfattoquotidiano.it

Demi Moore e il bellissimo discorso sull'ossessione per la bellezza a Che tempo che faOspite del programma sul Nove, la diva regala una riflessione bellissima che, purtroppo, Fabio Fazio non approfondisce come meriterebbe ... vanityfair.it

«Per me la cosa più interessante è stata vedere la violenza che noi esseri umani possiamo esercitare contro noi stessi quando non ci amiamo a sufficienza. Ci rende dei veri mostri». Demi Moore si è presentata alla Milano Fashion Week con un look che ha so - facebook.com facebook

Una prima volta con un dress code: c’è chi lo ha interpretato al meglio e chi, invece, è andato un po’ fuori tema. Da Gwyneth Paltrow a Demi Moore: tanto, tantissimo bianco e nero nell’ultima serata di premiazione prima degli Oscar 2026 e non mancano anch x.com