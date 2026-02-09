Ermal Meta ha portato a Sanremo una canzone dedicata a una bambina di Gaza, toccando un tema difficile e attuale. La sua musica racconta l’infanzia sotto le bombe e solleva una domanda che nessuno riesce a rispondere: come spiegare il male a un bambino? Nel frattempo, il cantautore ha anche parlato di aver adottato due ragazze albanesi, attirando l’attenzione su storie di vita e sacrificio.

L'ha scritta in poche ore, d'istinto, e poi ha chiesto a Dardust di renderla più moderna, più potente: «Avete presente quei video che appaiono ogni tanto su Instagram e sono censurati», continua, «cioè devi cliccare per aprirli perché ti dice “immagini forti”? Mi ricordo lo sguardo di questa bambina di Gaza, in questo video: mi ha colpito molto. Non che tutte le altre immagini che ci siamo trovati a guardare negli ultimi due anni non lo avessero fatto, ma quella, in modo particolare, mi ha colpito di più». È notte. Sua figlia Fortuna, un anno e mezzo, dorme. Lui scende in studio: «Dopo che mia figlia si è addormentata, io sono sceso giù in studio e mi sono ritrovato a cantare quella melodia che avevo inventato per lei, in quel momento, a cantare quelle parole, “Stellina”, ma con un’intenzione diversa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ermal Meta, la canzone di Sanremo su una bambina di Gaza, l'adozione di due ragazze albanesi e le polemiche

Approfondimenti su Ermal Meta

Quest'anno, il Festival di Sanremo si svolgerà a fine febbraio, spostandosi per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Ermal Meta torna a Sanremo e porta con sé un brano dedicato a Gaza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ermal Meta

Argomenti discussi: Ermal Meta: Se vincerò Sanremo porterò la mia canzone su Gaza a Eurovision per farla sentire a Israele; Ermal Meta: La mia canzone per Sanremo, una preghiera laica per i figli del mondo; Sanremo 2026, Ermal Meta: Canto i figli di tutti, l'Eurovision? Porterei il mio messaggio; Stella Stellina, la ninna nanna ferita di Ermal Meta a Sanremo.

Ermal Meta a Sanremo: «Canterò l'orrore di Gaza spiegato a un bambino, sono responsabile di ciò che scrivo»«Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più»: comincia così Stella stellina, la canzone ispirata alla guerra a Gaza - ... ilmessaggero.it

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Canto una bambina di Gaza, un popolo senza voce. Non temo le polemiche, dirò quello che sento, anche se farà discutere»Con Stella Stellina, il cantautore racconta l’infanzia sotto le bombe e una domanda impossibile: come spiegare il male a un bambino. A Sanremo sceglie di non filtrarsi, di assumersi il rischio delle p ... vanityfair.it

#Sanremo, Ermal #Meta: “Stella stellina” è un brano umano non politico #Sanremo2026 #ermalmeta x.com

#Sanremo, Ermal #Meta: “Stella stellina” è un brano umano non politico #Sanremo2026 #ermalmeta facebook