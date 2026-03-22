Nella notte tra venerdì e sabato a Milano, due giovani di 20 e 23 anni sono deceduti in un incidente mentre erano in sella a una moto. Secondo le testimonianze, si trattava di una prima uscita per entrambi e l’amica che li accompagnava ha espresso il suo dolore ricordando quei momenti. La tragedia ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Il terribile incidente che ha scosso la notte milanese tra venerdì e sabato dove sono morti due giovanissimi in sella a una moto, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni, Elisa e Mithum, ha lasciato un’enorme amarezza per la tragedia che ha spento per sempre due vite. Tra i ricordi commossi c’è quello di un’amica di Elisa, Anna Rios, che a stento trattiene le lacrime nel corso dell’intervista al Corriere della Sera. L’ultima uscita insieme. A svegliarla, intorno alle 6, una telefonata. “Ho capito che era successo qualcosa a Elisa. Ma nel caos pensavo non avesse fatto ritorno a casa.”. Le amiche si erano viste fino a poche ore prima della tragedia, erano uscite insieme per andare a un compleanno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Erano alle prime uscite”: il ricordo dell’amica delle vittime di Milano

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