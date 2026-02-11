Giorno del Ricordo a Milano una fiaccolata per rendere omaggio alle vittime delle Foibe

A Milano, centinaia di persone si sono riunite questa sera per una fiaccolata dedicata alle vittime delle Foibe. Camminano silenziosi lungo le strade del centro, portando con sé luci e ricordi. La manifestazione, promossa per il Giorno del Ricordo, vuole mantenere vivo il ricordo di quei fatti tragici e onorare chi ha sofferto. La città si ferma un attimo, mentre le fiaccole illuminano le facce di chi partecipa, dimostrando ancora una volta il rispetto per le vittime di quegli anni difficili

A Milano è stata organizzata una fiaccolata per rendere omaggio alle vittime delle Foibe, in occasione del Giorno del Ricordo. L'evento commemorativo è stato organizzato da Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale e Azione Studentesca.

