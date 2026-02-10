Giorno del Ricordo Milano commemora le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata

Milano si ferma per ricordare. Questa mattina, davanti al monumento di piazza della Repubblica, si è svolta una cerimonia semplice e sobria per onorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Presenti cittadini, rappresentanti istituzionali e associazioni, che hanno deposto fiori e osservato un minuto di silenzio. La giornata serve a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto settant’anni fa.

(LaPresse) Milano ha commemorato le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con una cerimonia davanti al monumento dedicato in piazza della Repubblica, in occasione del Giorno del Ricordo. Alla commemorazione ha preso parte il sindaco Giuseppe Sala, che ha ricordato il ruolo della città nell’accoglienza di molti esuli. Secondo Sala, Milano è stata per migliaia di persone un luogo di speranza, anche se la ricostruzione di una nuova vita non è stata semplice, spesso segnata da discriminazioni o diffidenza. Ricordare oggi gli esuli, ha sottolineato il sindaco, significa riconoscerne la tenacia e il coraggio dimostrati nel ricominciare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Oggi a Modena si tiene l’inaugurazione di una mostra dedicata alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

