Equitazione | Casadei chiude nella Top 10 a Lipsia Il salto ostacoli premia Guerdat

A Lipsia si è concluso il nono appuntamento della FEI Jumping World Cup 2025-2026, parte della Western European League. La competizione di salto ostacoli ha visto Casadei inserirsi tra i migliori dieci, mentre Guerdat si è distinto in questa tappa. L’evento conferma l’interesse e la crescita dell’equitazione a livello internazionale.

Il nono appuntamento con la FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativamente alla Western European League, si è concluso da pochi minuti a Lipsia. Grande spettacolo sul tracciato tedesco, in una gara che ha visto imporsi il fortissimo svizzero Steve Guerdat. L'elvetico, in sella a Albfuehren's Iashin Sitte, si è imposto al jump off, dopo aver trovato una prima manche da percorso netto: pulito il suo incedere anche nel round decisivo, coperto in 42.21 secondi; per il campione olimpico individuale di Londra 2012 (argento a Parigi 2024). Alle sue spalle, a completare il podio, rispettivamente in seconda e terza posizione si sono sistemati il forte francese Simon Delestre (43.

Da gennaio 2026, Stefano Cesaretto assumerà il ruolo di selezionatore tecnico della nazionale italiana di salto ostacoli, sostituendo Marco Porro. La Federazione Italiana Sport Equestri si prepara a questa importante transizione, puntando su una nuova guida per rafforzare il settore e competere ai massimi livelli internazionali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Casadei e Pinardi a Lipsia per la World Cup. Altri azzurri in Belgio, UAE e Spagna - ilportaledelcavallo.it/p=82271 x.com Sono il carabiniere scelto Giacomo Casadei e Antonia Vita Pinardi a rappresentare il tricolore nel CSI5*-W di Lipsia, in Germania. - facebook.com facebook

