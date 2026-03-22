A Napoli è stato imposto il divieto di consumare frutti di mare crudi a causa dei rischi legati all’epatite A. La misura riguarda in particolare le cozze e altri molluschi, che devono essere consumati solo dopo una corretta cottura. La decisione si applica a ristoranti, pescherie e venditori ambulanti, per tutelare la salute dei consumatori e prevenire eventuali contagi.

"> Epatite A a Napoli: divieto di consumo di frutti di mare crudi. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha recentemente emesso un’ordinanza per contrastare l’aumento dei casi di Epatite A, che ha sollevato interrogativi tra gli amanti della cucina tipica partenopea, specialmente riguardo alla Zuppa di Cozze, uno dei piatti simbolo della Pasqua. La situazione sanitaria ha spinto le autorità a vietare il consumo di frutti di mare crudi negli esercizi pubblici, ma resta comunque consentita la loro vendita al pubblico. Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare la salute dei cittadini, poiché l’Epatite A, un’infezione acuta del fegato causata dal virus HAV, si diffonde principalmente attraverso l’ingestione di acqua o cibi contaminati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Epatite A e frutti di mare: Zuppa di Cozze, un’opzione sicura per il tuo palato.

Articoli correlati

Leggi anche: “Napoli, a causa dei casi di epatite A c’è l’allarme zuppa di cozze per Pasqua” parla l’esperta del Cotugno

Leggi anche: Epatite A, casi in aumento: a Giugliano stop a frutti di mare crudi

Una selezione di notizie su Epatite A e frutti di mare Zuppa di...

Temi più discussi: Napoli, salta la zuppa di cozze. Pescherie in allarme: Incassi dimezzati; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Epatite A, l'esperto: Troppi casi a Napoli. È anomalo; Epatite A e frutti di mare vietati: perché la Zuppa di Cozze è salva.

Napoli, salta la zuppa di cozze. Pescherie in allarme: «Incassi dimezzati»Sorride amaro, per non piangere, Luigi Serpe: «Torneremo a regalare i frutti di mare alle persone, se continua così – dice – Come ai tempi del colera». È ... ilmattino.it

Epatite A e frutti di mare vietati: perché la zuppa di cozze è salvaA seguito dell’ordinanza emanata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sul divieto relativo ai frutti di mare per contrastare l’aumento di casi di Epatite A, in molti si stanno chiedendo se sarà po ... msn.com

ll menù pizza o zuppa di cozze per giovedì santo Per info e prenotazioni: Corso Europa 528, Villaricca (NA) 081 894 7137 335 775 7112 - facebook.com facebook