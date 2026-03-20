A Giugliano è stata emanata un'ordinanza urgente per vietare il consumo di frutti di mare crudi a causa dell’aumento dei casi di epatite A. Il sindaco ha deciso di intervenire rapidamente per proteggere la popolazione, adottando misure che limitano il consumo di questi alimenti. La decisione si è resa necessaria in seguito all'incremento di persone colpite dal virus.

Un’ordinanza urgente per tutelare la salute pubblica. Il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, ha disposto il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, alla luce del significativo aumento dei casi di epatite A registrati tra la provincia di Napoli e di Caserta. Finora le persone ricoverate al Cotugno sono 50, 14 in più rispetto alle scorse ore, come comunicato in una nota dall'Azienda dei Colli. Dall’inizio dell’anno, nell’area dell’Asl Napoli 2 Nord, sono stati segnalati 76 casi, un dato che segna un incremento di dieci volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Un andamento che ha spinto il primo cittadino giuglianese ad adottare misure immediate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Epatite A, casi in aumento: a Giugliano stop a frutti di mare crudi

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