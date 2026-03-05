Stretto di Hormuz fermo il mondo trattiene il respiro | Bastano due mesi per scatenare una guerra globale dell’energia

Lo Stretto di Hormuz è attualmente bloccato, e questa situazione preoccupa i mercati internazionali. Un esperto avverte che un’interruzione di due mesi potrebbe scatenare una competizione mondiale per le risorse energetiche, influenzando il prezzo e la disponibilità di petrolio. La tensione intorno a questa zona strategica resta alta, mentre il mondo osserva attentamente gli sviluppi.

“Anche solo due mesi di fermo dello Stretto di Hormuz potrebbero portare ad una vera competizione globale per le forniture”. Il passaggio marittimo strategico cruciale che collega il golfo Persico con quello dell’Oman e con l’oceano Indiano è ormai prepotentemente d’attualità a causa della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. (ANSA FOTO) – Notizie.com Teheran, in risposta agli attacchi aerei, ha chiuso lo Stretto controllato dall’Iran a nord e dall’Oman a sud. Si tratta di un collo di bottiglia largo appena 33 km nel punto più ristretto. 🔗 Leggi su Notizie.com

Iran, chiuso lo Stretto di Hormuz: dove si trova e chi controlla il crocevia dell'energia

Stretto di Hormuz bloccato fra navi ferme e rischio rialzo per il prezzo dell'energia, stop alle assicurazioni

Il blocco dello Stretto di #Hormuz non riguarda solo le forniture energetiche di gas e petrolio dirette dal #Golfo al resto del mondo. A essere chiuso, infatti, è anche il traffico in entrata, il che di fatto implica un’interruzione degli approvvigionamenti alimentari per - facebook.com facebook

