Energia nuovo asse del potere globale? L’analisi di Bartolomucci

L’energia rappresenta oggi un elemento chiave nello scenario globale, influenzando potere, sicurezza e sviluppo. Secondo l’analisi di Bartolomucci, chi domina le risorse energetiche può determinare il ritmo dell’innovazione e il progresso delle nazioni. In un contesto in cui la sicurezza energetica è strategica, comprendere i cambiamenti in atto è fondamentale per valutare le dinamiche di potere internazionale e il futuro delle relazioni globali.

La capacità di innovare è vincolata alla sicurezza energetica e chi controlla l’energia controlla indirettamente il ritmo e la scala dell’innovazione. Come osserva Daniel Yergin, “l’energia è sempre stata al centro della sicurezza nazionale e del potere internazionale”, tuttavia, nell’attuale fase storica essa non va più considerata solo un input industriale, ma la principale condizione abilitante dello sviluppo di tecnologie emergenti e infrastrutture digitali. In particolare intelligenza artificiale, sistemi di difesa avanzata, data center su larga scala e calcolo quantistico, che sono fortemente energivori e richiedono forniture stabili, abbondanti e a costi prevedibili. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Energia, nuovo asse del potere globale? L’analisi di Bartolomucci Leggi anche: Trump e Xi siglano una fragile tregua: energia, Fentanyl e terre rare al centro del nuovo asse USA-Cina Leggi anche: Sanzioni, dazi e controlli all’esportazione. La nuova grammatica del potere globale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Energia, nuovo asse del potere globale? L’analisi di Bartolomucci - In un contesto di competizione multipolare, il controllo delle risorse e delle catene di approvvigionamento ridefinisce rapporti di forza ... formiche.net

Energia: un nuovo asse tra Sud-Est asiatico e Mediterraneo - L’energia mondiale è nel pieno di una trasformazione che spinge i grandi attori del settore verso cooperazioni sempre più integrate. huffingtonpost.it

La geopolitica dell’energia. Nuovo gasdotto siberiano. Mosca si lega a Pechino - In quei serpentoni di acciaio, insieme con l’energia, scorrono anche accordi, alleanze e blocchi di potere. quotidiano.net

