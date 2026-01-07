Il Napoli rimonta due gol al Verona | pari per gli azzurri dopo un inizio choc
Il Napoli affronta il Verona in una partita caratterizzata da un inizio difficile, con i campani che si trovano sotto di due gol. La sfida si sviluppa tra momenti di difficoltà e una reazione di carattere, con il VAR che influisce significativamente sull’andamento del match. Alla fine, gli azzurri riescono a pareggiare, dimostrando capacità di recupero e determinazione in una gara ricca di colpi di scena.
È un Napoli dr Jekyll e mr Hyde quello visto nel turno infrasettimanale di campionato contro il Verona, in un match con il Var grande protagonista di giornata. Gli azzurri, dopo un primo tempo da incubo e sotto di due gol, si trasformano nella ripresa, rimontando lo svantaggio con le reti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Il Napoli inciampa nel Verona: finisce 2-2. Gli azzurri non riescono a ribaltarla, amaro in bocca per una rimonta a metà con... brivido finale
Leggi anche: Napoli, rimonta a metà: primo tempo da incubo, il pari col Verona è un passo indietro
Il Napoli batte la Cremonese 2-0 con la doppietta di Hojlund; McTominay, Castro al volo, il ritorno al gol di Dybala e molto altro Serie A Enilive; Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove; Focus sulla tredicesima giornata di Serie A.
Il Napoli rimonta due gol al Verona: pari e polemiche. L’Atalanta manda ko il Bologna - 2 al termine del primo tempo, i partenopei recuperano ma protestano per l'annullamento di due gol prima del pareggio definitivo. msn.com
Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82' - 2, gol e highlights: Conte rimonta da 0- sport.sky.it
Napoli-Verona 2-2, le pagelle: Hojlund si sveglia tardi, McTominay e Di Lorenzo salvano Conte - 0 al Maradona grazie a una prodezza di Frese e al rigore di Orban, nella ripresa gli azzurri reagiscono ma non vanno oltre il pareggio ... sport.virgilio.it
Buona vigilia di #Natale Ricapitolando: Perso Supercoppa rimonta #milan Coppa Italia #milan Campionato ultima giornata #napoli Finale #UCL con la Manita #PSG Perso col #bologna Supercoppa NON MALE #ForzaJuve #MollareMai #FinoAllaFin - facebook.com facebook
Women | La Juventus rimonta nel secondo tempo e batte il Napoli Il racconto del match juve.it/JWomenNapoliRe… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.