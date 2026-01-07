Il Napoli rimonta due gol al Verona | pari per gli azzurri dopo un inizio choc

Il Napoli affronta il Verona in una partita caratterizzata da un inizio difficile, con i campani che si trovano sotto di due gol. La sfida si sviluppa tra momenti di difficoltà e una reazione di carattere, con il VAR che influisce significativamente sull’andamento del match. Alla fine, gli azzurri riescono a pareggiare, dimostrando capacità di recupero e determinazione in una gara ricca di colpi di scena.

È un Napoli dr Jekyll e mr Hyde quello visto nel turno infrasettimanale di campionato contro il Verona, in un match con il Var grande protagonista di giornata. Gli azzurri, dopo un primo tempo da incubo e sotto di due gol, si trasformano nella ripresa, rimontando lo svantaggio con le reti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

