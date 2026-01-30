Emma Heming rivela che il marito Bruce Willis, affetto da una grave forma di anosognosia, non si rende conto della sua malattia. La moglie spiega che questa condizione rende difficile per lui comprendere la sua perdita di memoria e le sue difficoltà cognitive, e lei preferisce non insistere, trovando anche un po’ di sollievo in questa situazione.

«Bruce non ha mai collegato i puntini. Non ha mai capito di avere questa malattia». E aggiunge: «Ed è allo stesso tempo una benedizione e una maledizione. Ma io sono davvero felice che non lo sappia». Quella dell’ex attore è condizione clinica precisa: si chiama anosognosia e accompagna spesso patologie neurodegenerative come quella di cui soffre. «È quando il cervello non riesce a riconoscere ciò che gli sta succedendo», spiega Emma, diventata la sua caregiver. «Per queste persone, quello che vivono è semplicemente la normalità. Molti pensano che sia negazione, come quando qualcuno rifiuta di andare dal medico dicendo “sto bene”, ma non è così», chiarisce. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma Heming: «Mio marito Bruce Willis non è consapevole di essere malato, e io ne sono felice»

Bruce Willis non sa di avere la demenza.

