Emma Heming ha celebrato i 18 anni di relazione con Bruce Willis, sottolineando quanto sia fortunata ad aver incontrato un amore così stabile e duraturo. La moglie dell’attore ha condiviso un pensiero riflessivo sull’importanza di questa lunga storia insieme, ricordando i momenti speciali che hanno contribuito a rafforzare il loro legame nel tempo. Un anniversario che testimonia un rapporto costruito con rispetto e affetto reciproco.

La moglie della star di Die Hard e Unbreakable ha ricordato l'anniversario dell'inizio della relazione con l'attore e attuale marito. Emma Heming ha pubblicato un post su Instagram in cui ha pubblicato una foto d'archivio molto dolce che mostra il marito Bruce Willis mentre le dà un bacio sulla testa. Nella didascalia, Heming ha celebrato una tappa importante della storia con il marito. L'autrice e imprenditrice ha voluto condividere con i propri fan un momento importante della sua vita, in un periodo complicato dalla malattia di Willis, che dal 2022 ha dovuto ritirarsi dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bruce Willis, Emma Heming festeggia 18 anni di relazione: "Fortunata a conoscere questo tipo di amore"

Leggi anche: Demi Moore, Emma Heming e le altre star al concerto in onore di Bruce Willis

Leggi anche: Emma Heming sulla malattia di Bruce Willis: “I momenti che prima erano di gioia ora sono intrecciati al dolore”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Emma Heming racconta come è cambiato il Natale con Bruce Willis: Le vacanze ora sono diverse; Emma Heming sul Natale e la malattia di Bruce Willis: «I momenti che prima portavano gioia oggi sono intrecciati al dolore. Con la demenza le festività non scompaiono, cambiano»; Emma Heming Willis, la riflessione sul Natale: “Momenti che una volta portavano gioia oggi sono intrecciati al dolore”; Emma Heming sulla malattia di Bruce Willis: I momenti che prima erano di gioia ora sono intrecciati al dolore.

Bruce Willis, Emma Heming festeggia 18 anni di relazione: "Fortunata a conoscere questo tipo di amore" - La moglie della star di Die Hard e Unbreakable ha ricordato l'anniversario dell'inizio della relazione con l'attore e attuale marito. movieplayer.it

Emma Heming sulla malattia di Bruce Willis: “I momenti che prima erano di gioia ora sono intrecciati al dolore” - Emma Heming parla di come trascorrerà le feste in compagnia della sua famiglia e del dolore che, quotidianamente, prova affrontando insieme a Bruce Willis ... fanpage.it