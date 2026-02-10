Calabria | Loizzo alla manifestazione per precari e idonei appello all’unità politica per risolvere l’emergenza lavoro

La deputata della Lega Simona Loizzo partecipa a una manifestazione in Calabria il 25 marzo, insieme a lavoratori precari e idonei. Loizzo invita le forze politiche a trovare un’unità per risolvere il problema dell’occupazione nella regione, che da tempo fatica a uscire dall’emergenza lavoro. La sua presenza sottolinea la volontà di portare avanti le istanze di chi cerca stabilità e un’opportunità concreta.

Calabria: Tra Precariato e Concorsi, Loizzo Invoca l’Unità Politica per una Soluzione. La deputata della Lega Simona Loizzo ha ufficialmente confermato la sua adesione alla manifestazione prevista per il 25 marzo in Calabria, un evento che si preannuncia cruciale per dare voce alle istanze dei lavoratori precari e degli idonei della regione. L’annuncio, giunto in un contesto di crescente tensione sociale e di persistente incertezza occupazionale, rappresenta un significativo atto di attenzione da parte di un esponente politico di rilievo verso le problematiche che affliggono il tessuto lavorativo calabrese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Calabria rompe gli schemi e si schiera con la Lega sui temi degli idonei.

