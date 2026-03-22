"> Epatite A a Napoli: L’ordinanza del Sindaco Manfredi. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per affrontare l’aumento dei casi di Epatite A nella città. Questo provvedimento è scaturito da una comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, che ha evidenziato una diffusione del virus oltre le aspettative: i dati indicano un incremento di oltre dieci volte rispetto alla media degli ultimi dieci anni e di ben 41 volte rispetto agli ultimi tre anni. Negli ultimi mesi, la situazione è diventata particolarmente preoccupante: si è passati dai tre casi registrati a gennaio ai 19 di febbraio, fino a raggiungere i 43 casi nei primi diciannove giorni di marzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Emergenza Epatite A a Napoli: divieto di consumo di frutti di mare in vigore.

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