Epatite A a Napoli | stop al consumo di frutti di mare crudi

A Napoli, dall'inizio del 2026, sono stati registrati 65 casi di epatite A nell’Asl Napoli 1 Centro. L’infezione virale, trasmessa attraverso il contatto con alimenti contaminati, ha portato le autorità sanitarie a raccomandare di evitare il consumo di frutti di mare crudi fino a nuovo avviso. La situazione ha suscitato attenzione tra la popolazione e tra gli operatori sanitari locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aumento significativo dei contagi nel 2026. Dall’inizio dell’anno a oggi, nel territorio dell’Asl Napoli 1 Centro sono stati segnalati 65 casi di epatite A, un’infezione virale trasmessa per via oro-fecale. Il dato evidenzia una crescita allarmante: dieci volte superiore rispetto alla media degli ultimi dieci anni e addirittura 41 volte più alta rispetto all’ultimo triennio. Nel dettaglio, la distribuzione dei casi mostra un incremento progressivo: 3 casi a gennaio. 19 casi a febbraio. 43 casi tra il 1° e il 19 marzo. Ordinanza del Comune: stop ai frutti di mare crudi. A seguito dei dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione, il Comune di Napoli ha deciso di intervenire con misure urgenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Epatite A a Napoli: stop al consumo di frutti di mare crudi Articoli correlati Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza urgente contro l’Epatite AIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Napoli, allarme Epatite A: Manfredi firma ordinanza urgente. Stop ai frutti di mare crudiScatta l’allarme sanitario nel capoluogo partenopeo per il forte incremento dei casi di Epatite A. News - Epatite A a Napoli. Stop ai frutti di mare crudi, ma il vero problema è un altro 20/3/2026 Tutti gli aggiornamenti su Epatite A a Napoli stop al consumo di... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A a Napoli, ospedali al collasso: 43 ricoverati al Cotugno. Il contagio da cozze e vongole: i sintomi e come proteggersi. Epatite A in Campania, Pregliasco: «In Italia casi in aumento, a Napoli focolaio non epidemia»L'epidemia di epatite A che sta colpendo Napoli in questi giorni, non intende arrestarsi. Ad esprimersi sui preoccupanti dati sanitari è stato anche Fabrizio Pregliasco, ... ilmattino.it Epatite A, le parole della Fimmg Napoli: «Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragili»I casi di contagio da epatite A a Napoli, non accennano a diminuire, ma è in questo contesto di facili allarmismi che i medici di medicina generale della Fimmg Napoli ... ilmattino.it https://www.telenuova.tv/2026/03/20/epatite-a-in-campania-dal-comune-di-nocera-inferiore-semplici-regole-di-prevenzione/ - facebook.com facebook Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 x.com