Francia si rovescia il fronte repubblicano | il 63% pronto a sostenere l’estrema destra di Le Pen contro la sinistra radicale
In Francia, una maggioranza significativa degli elettori si mostra favorevole a sostenere l’estrema destra piuttosto che la sinistra radicale in un ipotetico ballottaggio. La percentuale di chi preferirebbe questa opzione supera il 60%, indicando un cambiamento rispetto alle tradizionali preferenze politiche. La situazione riflette un possibile spostamento di orientamenti tra gli elettori e un’attenzione crescente verso le posizioni di destra.
Se i francesi fossero chiamati oggi a votare in un ballottaggio tra i candidati dei partiti più radicali, la maggioranza degli elettori preferirebbe impedire alla sinistra radicale di arrivare al potere, favorendo quindi l’estrema destra. È quanto emerge da un sondaggio Elabe per BFM Tv: il 63% dei francesi intervistati si dice pronto, una volta alle urne, a “fare scudo” a La France Insoumise (LFI) di Jean-Luc Mélenchon, contro il 45% disposto a farlo contro il Rassemblement national (RN) di Marine Le Pen. Un rovesciamento simbolico di decenni di “fronte repubblicano”, l’alleanza trasversale tra forze politiche ideologicamente distanti che si uniscono per sbarrare la strada a un candidato ritenuto incompatibile con i valori repubblicani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sarkozy sposa il “modello Italia” e lancia l’unità delle destre europee: sì a Marine Le Pen, no al fronte repubblicanoDalla Francia arriva un nuovo “endorsement” al “modello Italia” di Giorgia Meloni – l’alleanza stabile tra destra tradizionale e destra radicale –...
Macron, Tusk, Orban, l’estrema destra, la sinistra radicale, la lobby agraria: l’asse disordinato che vuol fermare il MercosurL’accordo Ue-Mercosur andrà alla Corte di Giustizia Europea per un’analisi sulla sua legittimità: la votazione del Parlamento Europeo di ieri è...
Discussioni sull' argomento Francia, il fronte repubblicano si ribalta: ora è l'estrema destra a essere favorita; RECAP! Italia 5ª dopo 2 manche, Germania per la tripletta nel bob a quattro; Olimpiadi Invernali 2030: dove si terranno dopo Milano-Cortina.
Il conto alla rovescia è ufficialmente finito, gli artisti hanno sfilato sul carpet dandoci modo di capire cosa indosseranno e questa sera il grande debutto: che il Festival di #Sanremo2026 abbia inizio. - facebook.com facebook
SORTEGGIO SFORTUNATO PER GLI AZZURRI NEI GIRONI DI NATIONS LEAGUE, CHE PESCANO FRANCIA, BELGIO E... x.com