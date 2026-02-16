Francia per l’omicidio dell’attivista di estrema destra Deranque il governo accusa Mélenchon

Il governo francese accusa Mélenchon per l’omicidio dell’attivista di estrema destra avvenuto a Lione il 16 febbraio 2026. La vittima, un sostenitore di destra, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, con segni di violenza evidente. La polizia ha già avviato un’indagine, mentre le autorità puntano il dito contro il leader di France Insoumise, sostenendo che le sue parole hanno alimentato tensioni e violenza. La comunità politica francese si divide tra chi chiede prudenza e chi chiede responsabilità.

Francia, omicidio a Lione: l’ombra di Mélenchon e le accuse a France Insoumise. Un attivista di estrema destra è stato ucciso a Lione il 16 febbraio 2026, in un episodio che ha immediatamente scosso la politica francese. Il governo ha puntato il dito contro il partito di sinistra radicale France Insoumise, a seguito della presenza sul luogo dell’aggressione di Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di un deputato del partito guidato da Jean-Luc Mélenchon. L’accaduto solleva interrogativi sulla crescente polarizzazione del dibattito pubblico e sulla sicurezza nel paese. L’aggressione e l’indagine in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Francia è sconvolta dopo che Jean-Luc Mélenchon ha paragonato i manifestanti antifascisti a terroristi, accusandoli di aver provocato tensioni.

Brigitte Bardot, figura emblematicamente versatile, ha attraversato diverse fasi della sua vita, lasciando un segno significativo nella cultura francese.

