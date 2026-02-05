Anna Pettinelli esclude Elena dal Serale di Amici l'allieva la affronta | Non ricevo niente di concreto da lei

Dopo aver saputo che Anna Pettinelli voleva escluderla dal Serale di Amici, Elena D'Elia ha deciso di parlare chiaramente con l'insegnante. La ragazza si è confrontata con i compagni e poi si è avvicinata a Pettinelli, dicendo che non riceve abbastanza sostegno da parte sua. La tensione si fa sentire in vista della prossima fase del talent.

Dopo aver appreso l'intenzione di Anna Pettinelli di escluderla dal Serale, Elena D'Elia si è sfogata con i suoi compagni poi ha deciso di affrontare l'insegnante. L'ha raggiunta in sala prove per chiederle le motivazioni di tale scelta.

