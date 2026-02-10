Amici 25 clamoroso scambio | Elena lascia la Pettinelli per Zerbi che dà l’ultimatum a un’altra allieva

Questa volta la scuola di Amici 25 ha fatto parlare di sé più del solito. Elena ha deciso di lasciare la Pettinelli e passare sotto la guida di Zerbi, che le ha dato un ultimatum. La situazione si è fatta tesa, e l’addio tra Elena e la sua insegnante ha sorpreso tutti. Nel frattempo, Zerbi ha preso decisioni ferme con un’altra allieva, stringendo i tempi per il suo percorso. La trasmissione resta al centro dell’attenzione per i cambiamenti improvvisi e le tensioni tra gli allievi.

Nella scuola di Amici 25 c'è stato un clamoroso scambio di allievi. Elena ha lasciato Anna Pettinelli per aggiungersi alla squadra di Rudy Zerbi (che le ha proposto un banco) e le sorprese a quanto pare non sono finite qui! Ci stiamo avvicinando al Serale di Amici 25 e a quanto pare dobbiamo aspettarci davvero di tutto. Come il clamoroso scambio che potrebbe vedere Elena D'Elia lasciare la squadra di Anna Pettinelli per andare da Rudy Zerbi, mentre invece Valentina Pesaresi fare il percorso inverso. Ma partiamo per ordine. Fino a questo momento Elena è stata allieva della Pettinelli ad Amici 25, ma l'insegnante recentemente ha confidato di non vederla tra i ragazzi che porterebbe al Serale.

