Giochi in Fiera si chiude con più di 16 mila visitatori | Basi solide per l’edizione 2026

Si è conclusa con oltre 16.000 visitatori la seconda edizione di Giochi in Fiera a Bergamo, evento dedicato a bambini e famiglie. I due weekend di apertura, svolti nei padiglioni di via Lunga, hanno confermato il successo dell’iniziativa, ponendo le basi per un futuro ancora più consolidato. L’appuntamento ha rappresentato un momento importante per il settore del divertimento indoor nella regione.

Bergamo. Si è chiusa lunedì 5 gennaio la seconda edizione di “Giochi in Fiera”: nei due weekend di apertura nel periodo delle festività nei padiglioni di via Lunga a Bergamo sono stati accolti più di 16mila visitatori in quello che è il più grande parco di divertimenti indoor dedicato a bambini e famiglie. “Un risultato supportato con forza dall’ampliamento degli spazi e delle proposte”, spiega Promoberg. Da un lato, i 6.400 metri quadrati dell’area espositiva sono stati allestiti come un ambiente immersivo e colorato, capace di accogliere visitatori di età diverse offrendo un’alternativa concreta alle attività all’aperto nei mesi invernali; dall’altro la ricca e articolata proposta ludico-didattica, fatta di laboratori, spettacoli e divertimento, ha dato forma alla visione di Carlo Conte, project manager di Giochi in Fiera, orientata alla costruzione di una manifestazione capace di valorizzare il territorio e di promuovere il gioco come strumento di crescita, relazione e benessere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

