Il silenzio assordante dei Pro Pal sull’Iran

Il silenzio dei Pro Pal sull’Iran appare inquietante di fronte alla recente repressione che ha causato 36.500 morti in due giorni. Questo tragico evento rappresenta uno dei più gravi massacri di civili nella storia moderna, superando persino il numero di vittime della Shoah e di altri atroci eventi. La mancanza di attenzione e di commenti solleva interrogativi sulla percezione e sulla responsabilità internazionale rispetto a questa crisi.

36.500 morti in due giorni di repressione in Iran, il più grande massacro di civili in due giorni della storia moderna (persino più della Shoa, quando in Ucraina a Baby Yar vicino a Kiev -sì proprio in Ucraina-, da parte delle SS e di milizie ucraine, in due giorni furono uccisi 33.771 ebrei). Questo dicono oggi i giornali internazionali. Questo è quello che mi raccontano i miei ex studenti iraniani, questo è quello che una ragazza iraniana, che è tornata a Bergamo scappando dal paese e piangendo continuamente, ci racconta. Milizie irachene assoldate e portate in Iran per fare il lavoro sporco, i feriti dei combattimenti negli ospedali freddati nei letti, i mercati cittadini sigillati, dati alle fiamme con la gente dentro e quelli che cercavano di scappare falciati dalle mitragliatrici.🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Il silenzio dall’Iran è assordante. Espellete gli ambasciatori”: l’appello di due esuli a TPIL’attuale situazione in Iran, caratterizzata da repressione e repressione delle proteste, ha suscitato preoccupazione anche tra gli esuli.

Iran, una bandiera gigante per la pace. Manifestazione in piazza Nettuno: “Assordante il silenzio dell’Unione europea”A Bologna, in piazza del Nettuno, si è svolta una manifestazione promossa da Cgil, Anpi e Arci, con lo scopo di ribadire il sostegno alla pace e ai diritti.

Contro il regime di regime di Teheran si registra un silenzio assordante di coloro che da anni urlano a gran voce contro ogni forma di violenza. di @SalvatoreDiBa x.com