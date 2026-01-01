L’asserito attacco a Novgorod | il silenzio assordante dell’Occidente

L’ipotetico attacco a Novgorod, attribuito a Zelensky e negato dal presidente ucraino, ha suscitato attenzione internazionale. La vicenda evidenzia le tensioni tra Russia e Ucraina, ma anche l’importanza di chiarire i fatti in un contesto di conflitto e diplomazia. Il silenzio dell’Occidente su questa questione alimenta dubbi e riflessioni sulla trasparenza e le implicazioni di una crisi che coinvolge molteplici attori.

La querelle sull’attacco alla residenza di Putin a Novgorod, negato da Zelensky, non potrebbe essere più importante data la posta in gioco. Eppure tutto è lasciato nell’ambiguità, alle interpretazioni giornalistiche, che in Occidente hanno dato vita a una corale che riecheggia il diniego ucraino: è tutta un’invenzione di Putin per far deragliare i negoziati di pace. Nessuna voce ufficiale si è levata per confermare o smentire, a parte Trump che di fatto ha accreditato quanto gli ha detto Putin nel corso di una conversazione telefonica, anche se ha aggiunto che l’America avrebbe verificato. Un silenzio paradossale: la Nato, nonché le intelligence Usa e britannica, che monitorano a tutti i livelli l’Ucraina, sanno perfettamente se l’attacco c’è stato o meno. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’asserito attacco a Novgorod: il silenzio assordante dell’Occidente Leggi anche: “Comandante Pm, silenzio assordante dell’Amministrazione” Leggi anche: Menchetti: “Comandante della polizia municipale, silenzio assordante dell’amministrazione”

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.