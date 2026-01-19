Europa League Roma a ranghi ridotti | perché Malen e Vaz restano fuori

La Roma affronterà le prossime partite di Europa League con un reparto offensivo ridotto, poiché Malen e Robinio Vaz non sono eleggibili per questa fase del torneo. La lista UEFA consegnata prima degli ottavi di finale non può essere modificata, limitando le scelte della squadra. Questa situazione influenzerà le strategie di formazione e le possibilità di rotazione durante le gare successive.

La Roma dovrà affrontare le prossime due gare di Europa League con un reparto offensivo ridotto, perché Malen e Robinio Vaz non sono eleggibili per la fase attuale della competizione: la Lista A consegnata alla UEFA non è modificabile prima dell’inizio degli ottavi di finale. Una limitazione regolamentare che costringe Gian Piero Gasperini a rivedere le rotazioni proprio nel momento in cui l’organico offensivo è corto. Perché Malen e Vaz restano fuori dall’Europa. L’impatto di Malen all’esordio, impreziosito da un gol e da segnali tecnici immediati, aveva acceso l’entusiasmo dell’ambiente. Ma il regolamento europeo non lascia margini: gli innesti arrivati dopo il deposito della Lista A possono essere aggiunti solo dalla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma stasera alle 21 allo Stadio Olimpico, con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale.

