È ripartito il Gran Tour della città

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri, tra le 10 e le 17, è ripreso il “Gran Tour” di Orvieto, un percorso turistico che guida visitatori e abitanti attraverso i principali punti di interesse del centro storico. L’iniziativa, che si svolge regolarmente, permette di scoprire le attrazioni più importanti della città in modo organizzato e guidato. La partenza del tour si è verificata nel cuore del centro storico.

È ripartito da ieri dalle 10 alle 17, “ Orvieto Gran Tour “, il percorso turistico che accompagna visitatori e cittadini alla scoperta dei principali luoghi di interesse del centro storico della città. Nel corso del mese di marzo il servizio sarà attivo nei fine settimana mentre a partire dal primo aprile sarà operativo tutti i giorni. I tour in bus elettrico si sviluppa lungo un itinerario di circa 5 chilometri, con una durata di 40 minuti, durante i quali vengono raccontati 45 punti di interesse storico, artistico e culturale attraverso un sistema di audio-video guida disponibile in 7 lingue, con uno speciale commentario dedicato ai bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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