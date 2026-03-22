È ripartito il Gran Tour della città

Da ieri, tra le 10 e le 17, è ripreso il “Gran Tour” di Orvieto, un percorso turistico che guida visitatori e abitanti attraverso i principali punti di interesse del centro storico. L’iniziativa, che si svolge regolarmente, permette di scoprire le attrazioni più importanti della città in modo organizzato e guidato. La partenza del tour si è verificata nel cuore del centro storico.

È ripartito da ieri dalle 10 alle 17, “ Orvieto Gran Tour “, il percorso turistico che accompagna visitatori e cittadini alla scoperta dei principali luoghi di interesse del centro storico della città. Nel corso del mese di marzo il servizio sarà attivo nei fine settimana mentre a partire dal primo aprile sarà operativo tutti i giorni. I tour in bus elettrico si sviluppa lungo un itinerario di circa 5 chilometri, con una durata di 40 minuti, durante i quali vengono raccontati 45 punti di interesse storico, artistico e culturale attraverso un sistema di audio-video guida disponibile in 7 lingue, con uno speciale commentario dedicato ai bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È ripartito il “Gran Tour“ della città Articoli correlati Vacanza in Marocco in primavera: sui passi del gran tour tra le città imperialiE poi i souk con ottimo artigianato locale; la cucina orientale di tradizione millenaria; la cordialità della popolazione che ti accoglie con genuina... Carmen Consoli, tra mito, leggenda e rock il gran finale del tour all’Auditorium Parco Della MusicaLa cantantessa chiude il cerchio iniziato a tracciare con il primo concerto di questa nuova era musicale partita dal Teatro Lyrick di Assisi, dove... The Rabbi Who Shocked Israel by Naming Jesus as Messiah