In primavera, un gruppo di viaggiatori ha intrapreso un viaggio attraverso il Marocco, visitando le città imperiali e attraversando paesaggi che spaziano dalle metropoli sul mare al deserto. L’itinerario ha incluso tappe nelle principali città storiche e punti di interesse nel deserto, offrendo un percorso che collega le diverse facce del paese. Il viaggio si è svolto senza imprevisti, seguendo un percorso studiato per scoprire le principali attrazioni del Marocco.

E poi i souk con ottimo artigianato locale; la cucina orientale di tradizione millenaria; la cordialità della popolazione che ti accoglie con genuina ospitalità. E, ancora, caratteristici villaggi berberi, foreste di cedro e distese di ulivi; montagne innevate che fanno da sfondo a dune di sabbia e a palme, vere e proprie cartoline non solo da fotografare con la macchina, ma, anche, con la mente. Suggestioni che rimangono per una vita. Si vedranno anche palazzi reali; fiumi costeggiati da palmeti e fiori; medine, moschee e madrase con un’architettura delicata, caratteristica e con decorazioni di grande fattura. Colori ovunque: da quelli... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vacanza in Marocco in primavera: sui passi del gran tour tra le città imperiali

Articoli correlati

Crolla un albero tra i turisti ai Fori Imperiali: paura a due passi dal ColosseoPaura nel cuore di Roma, dove ieri sera, domenica 4 gennaio, un grosso albero è crollato improvvisamente lungo via dei Fori Imperiali, a pochi metri...

Le donne tra i Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo sui passi delle protagoniste femminili del romanzo di NatoliL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Non c'è complotto...

Tutto quello che riguarda Vacanza in Marocco in primavera sui...

Temi più discussi: I viaggi di Radio Popolare; Dove andare in vacanza nel 2026? Da Spagna e Portogallo ai rischi Asia e Australia: la guida (e l'allarme guerra); 5 mete zero sbatti da provare questa primavera; 15 mete da sogno per vivere l’estate a febbraio dove il mare è un incanto.

Marea li sorprende sugli scogli, bimba di 7 anni scompare in vacanza in Marocco: Aiutateci a trovarlaChiediamo aiuto, nessuno ci ha dato una mano e abbiamo dovuto affittare un elicottero per ritrovare nostra figlia di sette anni, è lo straziante appello lanciato di una coppia di genitori britannici ... fanpage.it

Madonna, vacanze di Natale da diva in Marocco tra abiti in velluto, oro e show privati. Al suo fianco i figli e il compagnoMadonna ha condiviso sul suo account Instagram le foto delle sue vacanze natalizie in Marocco, trascorse in relax a Marrakech con i suoi cari. Tra un banchetto ricco di prodotti tipici, spettacoli, ... corriere.it

Tra una settimana si va in vacanza! x.com

+ + = cervello in vacanza o genio del picnic Fai i conti prima che si sciolga la fetta di anguria! Qual è il tuo must per il picnic perfetto Scrivi la tua risposta nei commenti facebook