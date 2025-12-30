Carmen Consoli conclude il suo Amuri Luci Tour con due ultimi concerti alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 28 e 29 dicembre. Dopo un percorso musicale che ha attraversato miti, leggende e il rock, l'artista si prepara a chiudere questa fase del tour in un contesto di grande rilevanza culturale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati che desiderano ascoltare dal vivo le sue canzoni più significative.

Volge al termine L'Amuri Luci Tour di Carmen Consoli, con il gran finale del doppio appuntamento che ha avuto per protagonista la cornice della Sala Santa Cecilia dell' Auditorium Parco Della Musica di Roma il 28 e 29 dicembre. La cantantessa chiude il cerchio iniziato a tracciare con il primo concerto di questa nuova era musicale partita dal Teatro Lyrick di Assisi, dove hanno preso vita per la prima volta i brani di Amuri Luci. Ad aprire il live sono le parole di Carmen che narrano il mito della ninfa Galatea e nel ricordo di Peppino Impastato, insieme all'importanza coraggio del fratello Giovanni, per poi lasciare spazio alla title track che infiamma sin da subito il pubblico capitolino.

© Metropolitanmagazine.it - Carmen Consoli, tra mito, leggenda e rock il gran finale del tour all’Auditorium Parco Della Musica

