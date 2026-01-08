Chiara mia non sei scomparsa ma che sei ovunque | nei nostri ricordi Sarai sempre accanto a me in questa meravigliosa importante missione di formare i tuoi compagni di guidarli al Bene

Esmeralda Calcullo, docente di italiano, latino e storia al Liceo Moreschi di Milano, ha letto al funerale di Chiara Costanzo una toccante lettera che esprime il suo affetto e il ricordo della studentessa. In queste parole, si percepisce il legame profondo tra insegnante e alunna, e il desiderio di mantenere vivo il suo esempio e la sua memoria attraverso il percorso di crescita dei suoi compagni.

La commovente lettera che Esmeralda Calcullo, professoressa di italiano, latino e storia al Liceo Scientifico Moreschi di Milano, e docente di Chiara Costanzo, ha letto durante il funerale della ragazza morta a Crans Montana.

Chiara Costanzo, l'ex compagna di scuola Ludovica: «Era come se fosse mia sorella, abitavamo una accanto all’altra e io ero sempre a casa sua e lei a casa mia» - La camera ardente della sedicenne milanese è al Collegio San Carlo, dove aveva frequentato primarie e medie. msn.com

Alanews - video e giornalismo. . Milano si è fermata per l’ultimo saluto a Chiara Costanzo, sedicenne scomparsa nella strage di Crans-Montana. Nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, il dolore della famiglia e degli amici si è unito a quello dei cittadini e de - facebook.com facebook

