Un anno di ' Bar-n-out' | iprimo anniversario per il bar di Bitonto gestito dai ragazzi con disabilità

Il primo anniversario di 'Bar-n-out' a Bitonto segna un traguardo importante per un progetto gestito da ragazzi con disabilità. In un anno, il bar ha dimostrato come l'inclusione e l'impegno possano creare un luogo di condivisione e crescita. Un percorso che continua a favorire l’autonomia e l’integrazione, offrendo un esempio di come l’abilità e la volontà possano trasformare un sogno in realtà concreta.

