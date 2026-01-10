Un anno di ' Bar-n-out' | iprimo anniversario per il bar di Bitonto gestito dai ragazzi con disabilità
Il primo anniversario di 'Bar-n-out' a Bitonto segna un traguardo importante per un progetto gestito da ragazzi con disabilità. In un anno, il bar ha dimostrato come l'inclusione e l'impegno possano creare un luogo di condivisione e crescita. Un percorso che continua a favorire l’autonomia e l’integrazione, offrendo un esempio di come l’abilità e la volontà possano trasformare un sogno in realtà concreta.
“Il mio sogno è di aprire un bar tutto mio”. Una frase semplice, che racchiude in maniera puntuale il senso profondo di un’esperienza che, in dodici mesi, è diventata molto più di un laboratorio: a Bitonto ‘Bar-n-out’ compie un anno e celebra il primo compleanno del bar “speciale” gestito da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
