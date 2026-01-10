Un anno di ' Bar-n-out' | primo anniversario per il bar di Bitonto gestito dai ragazzi con disabilità
A un anno dalla sua apertura, ‘Bar-n-out’ a Bitonto celebra il primo anniversario. Gestito da ragazzi con disabilità, rappresenta un esempio di inclusione e autonomia. In questo tempo, il bar si è affermato come un punto di riferimento nel territorio, promuovendo valori di partecipazione e rispetto. Un traguardo importante che testimonia l’impegno di chi lavora quotidianamente per un’inclusione reale e concreta.
“Il mio sogno è di aprire un bar tutto mio”. Una frase semplice, che racchiude in maniera puntuale il senso profondo di un’esperienza che, in dodici mesi, è diventata molto più di un laboratorio: a Bitonto ‘Bar-n-out’ compie un anno e celebra il primo compleanno del bar “speciale” gestito da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bitonto, primo compleanno per Bar-n-out: un anno di inclusione e autonomia per i ragazzi della cooperativa Zip.H - H, realtà che da anni si occupa di assistenza e cura di persone con disabilità, è gestito da dieci ragazzi provenienti dai centri ... giornaledipuglia.com
