Tragedia della strada due donne investite da un’auto | una muore l’altra è ferita Sotto shock il conducente

Una giornata drammatica a Lucca, dove due donne sono state investite da un’auto in via Romana. Una di loro è morta sul colpo, l’altra è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Il guidatore è sotto shock, ancora scuro su cosa abbia portato all’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, mentre le forze dell’ordine raccolgono le prime testimonianze.

Lucca, 7 febbraio 2026 – Tragedia della strada a Lucca, nel tardo pomeriggio di sabato. Intorno alle 19,30 due donne sono state investite da un'auto in via Romana, all'altezza di Amos Caffè. Alla guida dell'auto un uomo di mezza età, che dopo l'incidente è rimasto sul posto, sotto shock, assistito dai sanitari. Tragico il bilancio: una delle due donne, di circa 70 anni, è morta sul colpo. L'altra donna, di 66 anni, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso per dinamica, accompagnata dal medico dell'automedica di Lucca. L'infermiera è rimasta sul posto con l'investitore, in attesa di accompagnarlo al pronto soccorso in codice verde.

