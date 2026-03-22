Ducati | ladri rubano le moto il pilota corre con mezzo

Durante un tentativo di furto, alcuni ladri hanno rubato diverse moto, tra cui una Ducati. Nel tentativo di inseguire i ladri, il pilota di 18 anni della Ducati Corse ha preso un mezzo di fortuna per raggiungerli. L’episodio si è verificato mentre il giovane si stava preparando per il suo debutto nel campionato europeo. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.

La sfortuna ha bussato alla porta di Simone Mancini, il diciottenne pilota cingolano della Ducati Corse, proprio quando si preparava per il suo esordio nel campionato europeo. Ieri pomeriggio, sulla pista polverosa di Almonte in Spagna, il giovane atleta ha corso la prima gara del titolo EMX 250 cc con una moto assemblata d’emergenza dopo che i ladri avevano svuotato il furgone del team a Siviglia durante la notte precedente. Il risultato è stato amaro: una caduta all’avvio e un posizionamento finale al ventiduesimo posto tra quaranta concorrenti. Tuttavia, lo staff tecnico ha lavorato senza sosta per rimettere in corsa l’equipaggio, mentre alle ore undici è già programmata la seconda manche della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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