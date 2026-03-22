Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026 | programma e streaming

Il Giro di Catalogna 2026 sarà trasmesso in TV e in streaming, con il programma completo che comprende diverse tappe. Dopo la conclusione della prima Classica Monumento della stagione, le competizioni a tappe tornano al centro dell’attenzione, offrendo agli appassionati un evento da seguire con attenzione. La corsa si svolge tra varie località della regione, con dettagli sulle modalità di visione disponibili in rete e su alcune emittenti.

Archiviato la prima Classica Monumento della stagione, il calendario torna ora a proporre l’appuntamento con le corse a tappe. Dal 23 al 29 marzo andrà infatti in scena l’edizione numero 105 del Giro di Catalogna, corsa a tappe spagnola che da anni presenta un parterre di alto livello in vista della preparazione dei Grandi Giri. Chi vorrà puntare alla classifica generale del Giro d’Italia dovrà iniziare proprio a partire dalla Catalogna ad alzare il proprio livello soprattutto in salita. Le grandi ascese spagnole saranno infatti le vere protagoniste della corsa con ben tre arrivi in salita. Tra i tanti nomi, ancora da confermare, che vedremo sulle strade catalane ci saranno su tutti Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, pronti ad un duello che potrebbe precedere quello della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026: programma e streaming Articoli correlati Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streamingNella settimana antecedente gli Australian Open 2026 di tennis, si giocherà, sempre a Melbourne, la nuova edizione del Kooyong Classic, torneo... Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streamingDopo il Giro di Sardegna, il calendario ciclistico internazionale propone ora un altro appuntamento nel nostro paese. P6.SABES CUAL ES EL PESO MAXIMO (DE ANIMAL) QUE PUEDE ABATIR TU BALA SENCILLA FORMULA PARA SABERLO!