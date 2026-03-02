Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026 | orari programma streaming

Il Trofeo Laigueglia 2026 si svolge in Italia e sarà trasmesso in diretta TV, con orari e programma disponibili sia in televisione che in streaming. Dopo il Giro di Sardegna, questa gara rappresenta un nuovo evento nel calendario ciclistico internazionale che si svolge nel nostro paese. Gli appassionati potranno seguire la competizione attraverso i canali ufficiali e le piattaforme online dedicate.

Dopo il Giro di Sardegna, il calendario ciclistico internazionale propone ora un altro appuntamento nel nostro paese. Mercoledì 4 marzo andrà infatti in scena la sessantatreesima edizione del Trofeo Laigueglia 2026. La corsa ligure è un vero e proprio test per le prime classiche di primavera e anche quest'anno propone al via un parterre di primo livello. L'anno scorso fu lo spagnolo Juan Ayuso ad alzare il trofeo al termine di una volata ristretta. Il percorso però, a differenza delle stagioni passate, ha subito numerose variazioni. Si partirà infatti per la prima volta da Albenga e dopo il passaggio a Laigueglia si affronteranno successivamente Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta.