Dominik Paris ha firmato una spettacolare doppietta alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, imponendosi in entrambe le gare delle discipline veloci andate in scena sulla pista di Kvitfjell: dopo il trionfo nella discesa libera andata in scena ieri, il fuoriclasse altoatesino si è replicato in superG davanti agli austriaci Vincent Kriechmayr (secondo a sette centesimi) e Raphaela Haaser (terzo a 0.38), chiudendo l’annata agonistica con la ciliegina sulla torta. Il talento della Val d’Ultimo ha conquistato la 26ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante ed è così diventato in solitaria il secondo italiano di sempre, alle spalle soltanto di Alberto Tomba (50 sigilli), considerando esclusivamente il settore maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Doppietta con lauto assegno: quanti soldi guadagna Dominik Paris per le vittorie a Kvitfjell? Ma Franzoni resta davanti

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