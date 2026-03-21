Quanti soldi guadagna Andy Diaz con l’oro ai Mondiali Indoor? Assegno di sostanza

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali Indoor 2026 di atletica a Torun, in Polonia, con una misura di 17 metri. La sua prestazione ha attirato l’attenzione non solo per il risultato sportivo, ma anche per gli aspetti economici collegati alla vittoria. Qual è il guadagno effettivo di Diaz con questa medaglia e quali sono le cifre coinvolte?

Andy Diaz ha conquistato la medaglia doro nel salto triplo ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, imponendosi sulla pedana di Torun (Polonia) con la pregevole misura di 17.47 metri. L’azzurro ha fatto la differenza in apertura di gara, ha piazzato il paletto di spessore e la quota si è rivelata invalicabile per l’intera concorrenza, riuscendo così a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e confermandosi Campione del Mondo in una disciplina fisicamente logorante al coperto. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha rimpinguato ulteriormente il proprio palmares, in cui figura anche un titolo europeo in sala: da quando è italiano è sempre riuscito a salire sul podio, eccezion fatta per i Mondiali outdoor dello scorso settembre chiusi al sesto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Andy Diaz con l’oro ai Mondiali Indoor? Assegno di sostanza Articoli correlati Andy Diaz oro nel triplo ai Mondiali indoorCon la misura di 17,47 l'azzurro ottiene il secondo titolo di fila TORUN (POLONIA) - Andy Diaz è di nuovo campione del mondo indoor nel salto triplo. L'azzurro Andy Diaz è oro nel salto triplo ai Mondiali indoorEsordio col botto per gli atleti azzurri ai campionati del mondo di atletica leggera indoor di Torun, in Polonia.