Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Lillehammer, gara della Coppa del Mondo di sci alpino disputata sulla pista di Kvitfjell. L’atleta, vicino ai 37 anni, è tornato a festeggiare nel massimo circuito internazionale. La vittoria potrebbe portargli un premio in denaro, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici sui compensi o sui bonus mancanti per le finali.

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla tanto amata pista di Kvitfjell e tornando a festeggiare nel massimo circuito internazionale itinerante a quasi 37 anni. Il bronzo olimpico di Milano Cortina 2026 ha dettato legge con il pettorale numero 13, chiudendo la propria prova con il tempo di 1:45.37 e lasciandosi alle spalle lo svizzero Franjo Von Allmen (a 19 centesimi) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (a 60 centesimi). Quando mancano soltanto tre settimane al compleanno, il fuoriclasse altoatesino si è fatto uno splendido regalo sulla neve norvegese e ha fatto risuonare l’Inno di Mameli a dodici mesi di distanza dall’ultima gioia a questi livelli (sempre in questa località, ma in superG, il 9 marzo 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna Dominik Paris con la vittoria a Lillehammer? E il mancato bonus per le finali…

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