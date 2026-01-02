Caccia al tesoro della Befana al Museo delle carrozze d' epoca

Il 6 gennaio, il Museo delle Carrozze d’Epoca ospita la Caccia al Tesoro della Befana. Un’occasione per scoprire i tesori nascosti tra le antiche carrozze e vivere un’esperienza divertente e educativa, ideale per tutta la famiglia. La Befana si è fermata al museo, ma i giocattoli hanno nascosto il suo equipaggiamento, creando un’occasione per esplorare e risolvere enigmi in un contesto storico e suggestivo.

