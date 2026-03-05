Un calvario di 648 giorni l'annuncio di Milik commuove la Juve | Torno a fare ciò che amo

Dopo un lungo percorso di 648 giorni, l’attaccante ha annunciato il suo ritorno all’attività agonistica, facendo emozionare la squadra. Non scende in campo da maggio 2024 a causa di infortuni gravi che hanno influenzato la sua carriera. Ora è pronto a riprendere a giocare, tornando a fare ciò che ama. La sua ripresa rappresenta un momento importante per il club.