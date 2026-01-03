Il calvario di Milik continua | infortunio al polpaccio non gioca da più di 500 giorni

Arek Milik, attaccante della Juventus, prosegue il suo percorso segnato da problemi fisici. Dopo oltre 500 giorni senza scendere in campo a causa di un infortunio al polpaccio, il giocatore è stato convocato nelle ultime partite senza però scendere in campo. Recentemente, si è fermato nuovamente per un nuovo infortunio muscolare. La sua condizione resta sotto osservazione, mentre il team medico segue attentamente l’evoluzione della situazione.

Continua la staffetta di infortuni per Arek Milik. Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti l’aveva convocato nelle ultime due partite, restando in panchina, ma ora l’attaccante polacco si è dovuto fermare per un nuovo acciacco muscolare. La sua ultima presenza in campionato risale al 25 maggio 2024 contro il Monza, ultima giornata di campionato della stagione 2023-24. Milik di nuovo infortunato. La Gazzetta dello Sport scrive: Il calvario continua. Non c’è pace per Arek Milik. Neanche il tempo di rivederlo in gruppo dopo un calvario di un anno e mezzo – e più di 500 giorni di inattività dall’intervento al menisco del ginocchio del giugno 2024 – che il polacco si è dovuto fermare di nuovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

