Domenico Caliendo la manager del Monaldi | Le indagini interne partite il 30 dicembre

Domenico Caliendo, manager dell'ospedale Monaldi, ha comunicato che le indagini interne sono state avviate il 30 dicembre. In una lettera inviata a Il Mattino, ha espresso il suo dispiacere per le parole del professor Guido Trombetti, pubblicate sul quotidiano. La manager ha commentato le dichiarazioni dell'amico, senza approfondire ulteriori dettagli o implicazioni sul procedimento in corso.

La manager del Monaldi ha scritto una lettera a Il Mattino Caro Direttore, leggo con amarezza le parole dell’amico, professor Guido Trombetti, sulle colonne del suo giornale. Un intervento che amareggia non tanto per il tenore, quanto per la spericolata affermazione di “occultare i fatti” da parte dei “gestori della vicenda”. In questi tragici e lunghi giorni, tutti hanno parlato e, soprattutto, hanno parlato alzando la voce e usando parole feroci, ricche di odio misto a risentimento, coloro che della vicenda non nulla. E forse proprio questa distanza dal dolore di una mamma che non hanno mai incontrato e guardato negli occhi, ha permesso loro di parlare con tanta superficialità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

