Momento di grande commozione nello studio di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1. Ospite l'attrice spagnola Karla Sofía Gascón, invitata per promuovere Scuola di seduzione, il nuovo film di Carlo Verdone in uscita il 1 aprile. Il momento più intenso è arrivato quando in trasmissione è stato mostrato un video della premiazione dell'attrice nel 2024. In quelle immagini la Gascón ringraziava la madre, che all’epoca stava già poco bene. Oggi sua madre non c'è più. E vedendo quel filmato, Karla ne è rimasta profondamente colpita. "Alla fine la mamma è morta e non mi ricordavo di averle dedicato questo premio", ha ammesso. Di fronte a questo dolore così forte la conduttrice è subito corsa a rincuorare la sua ospite dicendo: " Ti chiedo scusa se qualcosa ti ha fatto star male, ma queste sono ferite che non si chiudono mai". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Domenica In, l'attrice spagnola scoppia in lacrime. "Ti chiedo scusa", interviene la Venier

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