Olimpiadi l’Azzurro scoppia in lacrime dopo la gara e chiede scusa
L’atleta azzurro ha pianto disperatamente dopo la gara, perché non è riuscito a raggiungere il podio e si è scusato pubblicamente. La delusione è stata evidente, soprattutto quando ha abbandonato il ghiaccio con il volto rigato di lacrime, lasciando intendere quanto ci tenesse alla vittoria. La sua performance ha suscitato emozioni forti tra i tifosi e ha acceso il dibattito sulle aspettative non soddisfatte.
Per gli atleti Azzurri le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina si sono concluse con un sesto posto che racconta solo in parte ciò che è davvero accaduto sul ghiaccio. Il punteggio finale, freddo e matematico, non restituisce la densità emotiva di una gara vissuta davanti al pubblico di casa, tra aspettative altissime e un passato personale che inevitabilmente ha accompagnato ogni passo. Il sipario si è abbassato su un'esibizione che non ha regalato l'acuto necessario per agguantare il podio, ma che ha lasciato un segno ben più profondo sotto il profilo umano. Non c'è stato il sussulto tecnico capace di cambiare il destino della classifica.
Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, Brignone medaglia d'oro nel Gigante e Vittozzi nel Biathlon; Milano Cortina 2026, Italia vince cinque medaglie e sale a quota otto; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali del 15 febbraio 2026:.
Lisa Vittozzi nella storia, trionfa nell'inseguimento e conquista il primo oro olimpico del biathlon azzurro. «Mi scoppia il cuore»Magnifica Lisa. É oro Vittozzi nell'inseguimento femminile del biathlon ad Anterselva, con la sappadina che stampa la gara della vita nel giorno più importante, sciando ...
La domenica perfetta dell'Italia alle Olimpiadi: i 47 minuti di fuoco (con Brignone, Vittozzi, Moioli e Sommariva) e il record di medaglieQuarantasette minuti di fuoco. Sono quelli che ha vissuto una nazione intera davanti alla tv. Prima l'incredibile oro di Federica Brignone nello slalom gigante, poi l'argento di ...
17 Febbraio 1952. Esattamente 74 anni fa alle olimpiadi invernali di Oslo, Giuliana Minuzzo cambiava la storia dello sport Azzurro. La sciatrice vicentina diventa la prima donna a vincere una medaglia per la nazionale Italiana. Lo fece grazie al terzo posto
