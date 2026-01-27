Sami Modiano racconta l’inferno di Auschwtiz la ragazzina scoppia a piangere L’abbraccio del sopravvissuto | Ti chiedo scusa – Il video

Sami Modiano condivide la sua esperienza personale ad Auschwitz, raccontando il dolore e i ricordi legati a quell’inferno. La testimonianza di un sopravvissuto offre un’occasione di riflessione sulla memoria storica e sull’importanza di ricordare le atrocità del passato. Un racconto toccante che invita alla riflessione e al rispetto per le vittime di quelle drammatiche vicende.

«Papà Giacobbe aveva tatuato sul braccio il numero B7455, io ho il B7456. Lui “aveva”, mentre io “ho”. Lo dico con rabbia perché lui non c’è più». Ascoltare la testimonianza di un sopravvissuto alla Shoah è sempre un’esperienza potentissima, da brividi. La voce di Sami Modiano, tra i pochissimi ebrei di Rodi (Grecia) scampati alla distruzione nel lager di Auschwitz, è da sempre una scossa all’animo umano. A 95 anni, il superstite della Shoah che vive a Roma continua ad incontrare ragazze e ragazzi per raccontare e riflettere su quella pagina nera del ‘900. Lo ha fatto anche lunedì, alla vigilia del Giorno della Memoria, in un incontro al Teatro Vascello organizzato dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma.🔗 Leggi su Open.online

In un momento di testimonianza, Sami Modiano ha condiviso il ricordo della Shoah con la sua famiglia, sottolineando l’importanza di preservare la memoria.

