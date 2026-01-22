Carrarese Occhio alla ripartenze dell’Empoli Calabro prepara le contromosse per il derby

La Carrarese si prepara al derby contro l’Empoli, concentrandosi sulle strategie di Calabro. Dopo l’ultimo successo di Avellino, il tecnico ha rivolto l’attenzione alle prossime sfide, valutando le contromisure più efficaci per affrontare un avversario che si presenta in forma. La gara rappresenta un momento importante per la squadra, che mira a consolidare la propria posizione e a mantenere alta la concentrazione.

L’exploit di Avellino è alle spalle ed il tecnico Antonio Calabro giustamente pensa solo all’ Empoli nonostante l’ennesima impresa compiuta. Quello delle due vittorie consecutive era un obiettivo che cercavate? "A dire il vero non sapevo neanche che in Serie B ci mancava questa “doppietta“. Ci fa piacere ma l’importante è fare punti. Non importa se vincendo partite in serie o facendo in altro modo com’era successo sinora. Ogni partita, però, va accantonata e noi lo abbiamo fatto. Bisogna andare avanti". Com’è nata la mossa Rubino? E’ il suo ruolo? "Il suo ruolo è quello ma avendo molto traffico davanti e volendo sempre un interno offensivo avevo scelto lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

